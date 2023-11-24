Пользователи из Узбекистана жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram из Узбекистана массово жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом со ссылкой на подписчиков сообщает Telegram-канал Telegram Info.

По данным Telegram Info, проблема может касаться как пользователей, которые находятся на территории Узбекистана, так и тех, которые имеют номер телефона узбекистанских операторов сотовой связи, но располагаются за пределами страны. В комментариях к посту люди пишут, что проблема выражается в сбоях в авторизации, в медленной работе Telegram-ботов и не только.