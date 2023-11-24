Чем отличаются камеры Huawei Mate 60 Pro от P60 Pro

Ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» рассказал, в чём разница между Huawei Mate 60 Pro и P60 Pro с точки зрения камер.

При съёмке на фронтальную камеру динамический диапазон немного шире у Huawei Mate 60 Pro. Это видно по тому, что этот смартфон не засвечивает небо на заднем фоне, а P60 Pro - засвечивает. То же самое касается основного модуля.

Также стабилизация при записи видео в 4К 60 к/с на основную камеру лучше работает на версии Mate 60 Pro. Однако деталей чуть больше днём и вечером видно на P60 Pro.

Ночью, как ни странно, детализация на Huawei P60 Pro тоже лучше, чем на Mate 60 Pro. И шумов не так много.

Утраширик у Mate 60 Pro может записывать видео в 4К 60 к/с, а у P60 Pro - максимум в 4К 30 к/с.

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

ЧЕСТНЫЙ БЛОГ

Что касается фотографий, то дневные фото людей на основную камеру и на Mate 60 Pro, и на P60 Pro получаются примерно одинаковыми по качеству. Хотя при съёмке на телевик деталей немного больше становится на Mate 60 Pro. Также при ярком свете на лице лучше с обработкой справляется версия Huawei Mate 60 Pro.

Ночные снимки выходят примерно одинаковыми на Mate 60 Pro и P60 Pro. При использовании телевика с 3,5-кратным зумом отличаются друг от друга снимки чаще всего разве что цветопередачей. На P60 Pro получается более цветная картинка, а на Mate 60 Pro - более блеклая. При 10-кратном увеличении с фото определённо лучше справляется Huawei P60 Pro.

Дневные фото на основной модуль получаются на обоих смартфонах практически идентичными.

Сверхширик лучше работает на P60 Pro по сравнению с Mate 60 Pro. Особенно заметно это при сравнении вечерних и ночных снимков.