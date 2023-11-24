В России создали первую антивейп-систему

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) разработали специальный газоанализатор, который определяет в воздухе наличие примесей из никотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на вуз.

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Разработчики надеются на использование их системы в школах и колледжах. Газоанализаторы должны помочь учебным заведениям бороться с использованием электронных систем доставки никотина подростками.

«Мы решили создать гаджет, когда пострадали наши знакомые. Например, подросток из Санкт-Петербурга погиб из-за курения электронной сигареты в возрасте 12 лет, кроме того, наш друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане», – рассказал главный инженер проекта Никита Литвинцев.

Устройство ГУАП представляет собой небольшой гаджет вроде Bluetooth-колонки. Установленный в него сенсор реагирует на наличие в воздухе глицерина и пропиленгликоля, главных компонентов жидкостей для электронных сигарет. При обнаружении этих веществ устройство по интернету передает соответствующий сигнал на сервер. Там он преобразовывается в уведомление, которое может быть направлено даже в Telegram.