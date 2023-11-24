Аудитория Instagram* в России за год сократилась еще на 22%

Аудитория социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России по итогам октября 2023 года сократилась еще на 22% — до 25,1 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

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У соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которая так же принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), изменений не зафиксировано. В октябре прошлого года аудитория этой платформы сократилась в 2,3 раза, с 41,3 млн до 18 млн человек, и с тех пор этот показатель не изменился.

По данным РБК, большинство российских пользователей, покинувших Instagram, перешли в Telegram. По итогам октября 2023 года охват этой платформы составил 82,3 млн человек, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошло года.

Instagram и Facebook были признаны экстремистскими и заблокированы в России в марте 2022 года. Одной из главных причин блокировки стало нежелании администрации соцсетей удалять незаконную на территории РФ информацию. В частности, такой информацией были признаны призывы к насилию против российских граждан.