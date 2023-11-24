Грузовой корабль «Прогресс МС-28» запустят к МКС в 2024 году

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Прогресс МС-28" к Международной космической станции (МКС) запланирован на следующий год. Об этом сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

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По информации госкорпорации, 24 ноября корабль был передан на космодром Байконур с помощью железнодорожного транспортного агрегата для продолжения подготовки к отправке на МКС. Перед этим, как уточнили в "Роскосмосе", "Прогресс МС-28" прошел этап заводских испытаний, а именно проверку бортовых систем, служебного оборудования и аппаратуры.