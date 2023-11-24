Xiaomi перестала поддерживать несколько моделей смартфонов

Несколько популярных моделей смартфонов Xiaomi, которые были выпущены в 2020 году, больше не будут получать обновления операционной системы Android и патчи безопасности, защищающие их от потенциальных угроз. Об этом сообщил портал NotebookCheck.

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Речь идет о бюджетных Poco X3 и Poco X3 NFC, а также субфлагманских Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

Так, поддержка данных гаджетов прекращается. Политика бренда предусматривает трехлетний срок поддержки для своих смартфонов.

Пользователям не рекомендуют пользоваться смартфонами Xiaomi, которые перестали обновляться. Это связано с риском хищения данных и хакерских атак.

Ранее китайская компания Xiaomi представила 256-литровый незамерзающий трехдверный холодильник, который оснащен антибактериальным модулем и пятью датчиками измерения температуры.