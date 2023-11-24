Российские ученые рассчитали скорость роста алмазов в недрах Земли

Новое исследование помогло российским ученым раскрыть особенности процесса роста алмазов. Они провели эксперимент по образованию алмазов на специальной установке, позволяющей воссоздать температуру и давление недр Земли.

Результаты показали, что при нагреве в 1150-1550 градусов Цельсия алмаз массой в один карат будет расти от 4,5 месяцев до 17,5 лет. Исследование провели представители Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск), оно было поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ).

Важную роль в образовании алмазов играют расплавы и флюиды (жидкие компоненты мантии). Они содержат углекислоту и являются источниками углерода, из которого состоит алмаз.

В ходе эксперимента в алмазную установку поместили гранат. Этот минерал считается постоянным спутником алмаза в природе. Также были задействованы кристаллы алмаза размером 0,5 мм, графит и оксалат серебра. Спустя четыре дня ученые провели анализ структуры и химического состава минералов.

В лабораторных условиях алмазы росли со скоростью от 0,013 до 0,8 микрометра в час. Темпы зависели от температуры. Следовательно, алмаз весом 0,2 грамма образовался бы за 4,5 месяца при температуре 1550 градусов и за 17,5 лет при температуре 1150 градусов, сообщает сайт Российского фонда науки. Исследование позволяет лучше понять условия формирования алмазосодержащих пород и роль граната в формировании алмазов.