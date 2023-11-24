macOS-троян Atomic распространяется под видом апдейта браузера Safari

Вредоносная программа для macOS, известная под именем Atomic, доставляется под видом обновления браузера в новой кампании — ClearFake. Напомним, Atomic продаётся киберпреступникам по подписке за 1000 долларов в месяц.

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Кампанию ClearFake зафиксировала команда Malwarebytes. Жером Сегура, один из специалистов, пишет в отчёте следующее:

«Возможно, мы впервые наблюдаем трансформацию одной из основных вредоносных кампаний, предназначенных ранее для Windows, которая теперь нацелена и на пользователей macOS».

Atomic попался исследователям в апреле 2023 года, он представляет собой коммерческий вредонос, заточенный под кражу данных жертв, сохранённых в веб-браузерах и криптокошельках.

В сентябре этого года Malwarebytes предупреждала о злонамеренной кампании, использующей рекламу в Google для распространения Atomic.

Теперь на ландшафте появилась ClearFake — кибероперация, которая задействует взломанные WordPress-сайты, где пользователям пытаются подсунуть зловред под видом обновления браузера.

Anti-Malware.ru

Если посетитель попадётся на уловку и попробует загрузить фейковый апдейт, на его компьютер скачается файл в формате DMG. После запуска этого файла троян успешно устанавливается в систему.