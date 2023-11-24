У Samsung вышла "модная" раскладушка Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition

Samsung представила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip5 в специальной версии Maison Margiela Edition. Новинка вышла ограниченным тиражом.

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Устройство было создано в сотрудничестве с парижским Домом высокой моды Maison Margiela для пользователей, которые "желают свежести и нестандартности". Об этом говорится в официальном блоге Samsung.

Так, заднюю панель смартфона, выполненную из стекла, украшает фрагмент фирменного жакета Maison Margiela в сочетании с серебристыми и металлическими эффектами. В комплекте также идет чехол из черной кожи, на обратной стороне которого представлена вышивка ручной работы.

Помимо этого, отмечается, что при открытии устройства появится изображение кармана. Сам смартфон будет поставляться со специальными иконками и обоями, сделанными в стиле Дома высокой моды.

Известно, что разработчики оснастили Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition флеш-накопителем в 512 Гб. Кроме того, продаваться он будет вместе с зарядным устройством мощностью 25 Вт и USB-кабелем.

В компании рассказали, что на китайский, гонконгский и южнокорейский рынки смартфон выйдет уже до конца ноября.