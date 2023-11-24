Эксперты назвали лучшие процессоры 2023 года

Техноблогеры с портала Gamers Nexus подвели итоги 2023 года. Блогеры провели исследование и выбрали лучшие процессоры за последние 12 месяцев в разных категориях.

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Лучшим процессором в 2023 году специалисты назвали AMD Ryzen R7 7800X3D — он обеспечивает рекордную игровую производительность и отлично показывает себя в повседневных задачах. Стоимость чипа составляет около $ 370-400 (~16,5 тыс. рублей) в зависимости от ритейлера, что значительно ниже флагманских моделей.

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Наилучшим вариантом для апгрейда по соотношению цены и прироста производительности эксперты посчитали AMD Ryzen R7 5800X3D. Что касается наилучшей производительности в играх, то в данном вопросе представители Gamers Nexus тоже отдали своё предпочтение AMD Ryzen R7 7800X3D — он показывает себя лучше других моделей в ряде тестов.

GAMERS NEXUS

Ещё впервые в этом году техноблогеры ввели новую категорию — разочарование года. Правда, в неё вошёл не один процессор, а сразу вся линейка чипов Intel 14-го поколения.

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Лучшие процессоры 2023 года по версии Gamers Nexus