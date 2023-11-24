Cоздан ИИ, предсказывающий формирование смертоносных волн

Экспертами Копенгагенского университета создан уникальный ИИ, который может предсказывать формирование смертоносных гигантских волн. Подробнее об этом стало известно журналу PNAS.

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Применяя инновационную модель, специалисты объединили доступную информацию о движении океана, состоянии моря, глубине воды, а также батиметрические данные, собрав воедино всю информацию за последние 700 лет.

Алгоритм предоставляет возможность прогнозировать морские возмущения в режиме реального времени после того, как ученые изучили причины появления опасных волн-убийц и создали соответствующие уравнения.

Система прогнозирования есть в открытом доступе, что позволяет государственным органам, а также представителям метеорологических служб анализировать вероятность возникновения угрожающих волн.