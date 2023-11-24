Названы сроки восстановления мирового рынка смартфонов

«За исключением Северной Америки, все основные рынки будут расти в 2024 году. Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка вырастут на 6% в годовом исчислении, в то время как Европа, как ожидается, будет лидировать с 7% годовым ростом», — сообщили аналитики.