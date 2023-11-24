Xiaomi представит международную версию смарт-браслета Mi Band 8 Pro

Xiaomi уже в ближайшее время представит международную версию своего новейшего носимого устройства — Smart Band 8 Pro, также известного как Mi Band 8 Pro.

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Этот смарт-браслет уже анонсировали ранее на родном рынке компании, в Китае. Теперь же девайс готовится к глобальному запуску, о чем стало известно благодаря сертификационной платформе в Сингапуре.

Устройство было замечено в базе данных IMDA, наряду с другими продуктами Xiaomi, такими как Poco M6 Pro 4G и Redmi Note 13 4G.

Ранее Mi Band 8 Pro прошел сертификацию SIRIM в Малайзии под модельным номером M2333B1. IMDA классифицирует смарт-браслет как продукт с низким потреблением энергии и поддержкой Bluetooth.

Хотя точные цены и спецификации для международной версии пока не раскрыты, ожидается, что они будут схожи с китайским вариантом.