Япония зафиксировала на орбите северокорейский спутник

Ранее комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что Пхеньян, вероятно, смог вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако Южная Корея требует дополнительного времени для определения нормальной работы этого аппарата. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее сообщило о успешном запуске разведывательного спутника КНДР под названием "Маллигён-1", который был выведен на орбиту. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых, инженеров и работников, принимавших участие в этом проекте. 21 ноября 2023 года в 22:42:28 по пхеньянскому времени (13:42:28 UTC) на Полигоне запусков спутников Сохэ был выполнен успешный пуск ракеты-носителя нового типа "Чхоллима-1".