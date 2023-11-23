Oppo анонсировала полноценный флагман дешевле 45 тысяч рублей

Компания Oppo представила в Китае новый доступный флагман Reno 11 Pro. Об этом сообщает Telegram-канал Equal Leaks.

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Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-экран c разрешением 2772 на 1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Спереди имеется «о»-образный вырез под 32-мегапиксельную селфи-камеру.

За производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen1, а также 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDRX5. Встроенной памяти тип UFS 3.1 может быть от 256 до 512 ГБ.

Reno 11 Pro получил тройную основную камеру. Главный модуль имеет разрешение 50 МП, камера с ультраширокой линзой – 8 МП, телеобъектив с пятикратным оптическим зумом – 32 МП.

Новинка оборудована батареей емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Ватт. Имеются поддержка NFC и стереодинамики.