Ученые Telescope Array засекли в космосе мощнейший луч неизвестной природы

Международная группа ученых и исследователей проекта Telescope Array обнаружила второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей, природу которого пока нельзя определить. Об этом сказано в сообщении представителей Университета Юты.

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— Прослеживая траекторию новой частицы, из которой состоит луч, до источника, не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка, — заявил представитель Telescope Array Джон Мэтьюз.

Отмечается, что в 1991 году исследователи из Юты с помощью телескопической решетки площадью 700 «квадратов» обнаружили самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Частицы, из которых они состояли, назвали «Oh-My-God». По словам астрофизиков, ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы была больше, чем было теоретически возможно для космических лучей. Такой частицы не может быть в природе.

В мае 2021 года группа Telescope Array обнаружили второй по силе поток космических лучей. А в ноябре этого года исследователи опубликовали статью, в которой говорится, что частицы, получившие название «Аматерасу» в честь японской богини солнца, могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.