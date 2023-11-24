Журналисты раскрыли особенности новых наушников Apple

Поскольку AirPods Max на сегодня являются старейшим гаджетом Apple в линейке AirPods, скорее всего, вторая версия устройства будет представлена в конце 2024 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера Марка Гурмана.

© Apple

По словам Гурмана, Apple заменит порт Lightning, присутствующий в AirPods Max текущего поколения, на порт USB-C. Это обеспечит соответствие наушников европейским нормам и обеспечит единообразие всей линейки AirPods компании.

Bluetooth 5.3 уже можно найти в AirPods Pro 2, линейке iPhone 15 и последних моделях Apple Watch. Он также поддерживается всеми моделями Mac, выпущенными в 2023 году. Поэтому почти неизбежно, что в AirPods Max второго поколения появится аналогичный стандарт Bluetooth.

Bluetooth 5.3 включает улучшения, которые могут повысить надежность беспроводного соединения, а также энергоэффективность.