Россиянам рассказали, как за ними подслушивают смартфоны

Голосовые помощники в смартфонах и «умных» колонках подслушивают за пользователями и на основе полученной информации предлагают в интернете рекламу. Об этом сообщает ОСН, ссылаясь на слова ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

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«Если у вас есть «умные» колонки, или если вы активировали голосового помощника от крупных компаний на своем телефоне и говорите при них о чем-то – вас профилируют», – сказал Муртазин.

Под профилированием аналитик подразумевает составление портрета пользователя для рекламодателя. Профиль формируется на основе ключевых слов и фраз, которые голосовые ассистенты вычленяют из речи человека. По словам Муртазина, такая информация не определяется как персональные данные, поэтому ее сбор легален.

«Например, обсудив покупку яхты, вы столкнетесь с тем, что через час-два-три вам будет показываться контекстная реклама о продажах яхт, о море, о сопутствующих товарах и прочее», – привел он пример.

Эксперт добавил, что пользователей подслушивают и профилируют не люди, а специальный ИИ.