Появились первые снимки самой редкой крысы в мире

Австралийский зоологи из Мельбурнского университета впервые в истории смогли запечатлеть на фотографиях одного из самых редких грызунов — гигантскую чешуехвостую крысу Вангуну, которая обитает в джунглях Соломоновых островов. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology & Evolution.

© John Wiley & Sons Ltd/Wiley Online Library

До сих пор об этих крысах было известно только из историй местных жителей, которые рассказывали, что они лазят по деревьям и раскалывают зубами кокосы. Первые подтверждения их существования удалось получить в 2017 году с помощью собранных американскими учеными образцов кожи и провести анализ ДНК, но самих грызунов обнаружить так и не смогли.

Теперь же есть их снимки, которые австралийские зоологи смогли сделать с помощью фотоловушек. Всего удалось получить 95 фотографий. На них попали четыре представителя крыс Вангуну. Они имеют рыжеватую шерсть, вес до килограмма и достигают в длину 46 сантиметров, что примерно в три-четыре раза крупнее обычных коричневых или черных крыс.