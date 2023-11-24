Представлен планшет Oppo Pad Air 2 с 11,4-дюймовым дисплеем

Спустя чуть более года после анонса OPPO Pad Air, компания OPPO анонсировала его преемника – Pad Air 2. Планшет представляет собой недорогое устройство, которое главным образом предназначено для студентов.

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Характеристики

OPPO Pad Air 2 оснащён 11,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408×1720 пикселей (260 ppi), частотой обновления до 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Максимальная яркость достигает 400 нит. Работает планшет на базе процессора MediaTek Helio G99 в тандеме с GPU ARM Mali-G57 MC2, 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. Есть поддержка microSD-карт до 1 ТБ.

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Ёмкость аккумулятора достигает 8000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт. Таким образом, хватит одного заряда на один день обычного использования. Также планшет получил основную камеру на 8 Мп (EIS, запись видео 1080р/720p@30fps), селфи-камеру на 8 Мп (запись видео 1080р/720p@30fps).

Планшет работает на базе Android 13 с ColorOS 13. В скором времени будет доступна ColorOS 14 на базе Android 14. Также стоит отметить наличие четыре динамика с Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless. Размеры: 255,12×188,04×6,89 мм, вес – 532 грамма.

Дата начала продаж, цвета, цена

OPPO Pad Air 2 уже доступен для предзаказа в Китае в двух расцветках: серой и серебристой. Цена: