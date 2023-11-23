Google оштрафовали на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на четыре миллиона рублей за отказ удалять из видеохостинга YouTube фейки о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Компанию обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.
Роскомнадзор составил протокол за неудаление из YouTube видео, которые содержали ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России. Ведомство утверждает, что платформа распространяет данные, направленные на дестабилизацию обстановки, о мобилизации и применении ядерного оружия.
Отмечается, что позже суд рассмотрит еще один протокол в отношении корпорации по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Google грозит третий оборотный штраф до 10 процентов от годового дохода.
14 ноября Мировой суд в Москве оштрафовал корпорацию Google на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.