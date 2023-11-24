«Роскосмос» и NASA продлят соглашение о перекрестных полетах

«Роскосмос» и NASA продлят соглашение о перекрёстных полётах до 2025 года
Речь идёт о двух миссиях на МКС.
«Фактически ещё два раза», — сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор российской госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.
Программа предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. Подобное соглашение действовало до 2011 года, после чего экипажи на МКС начали доставлять исключительно нашими кораблями. В 2020 году NASA сообщило, что ведёт переговоры с «Роскосмосом» о возобновлении сотрудничества по этой схеме. В июле 2022 года стороны заключили новый контракт.
В конце августа Крикалёв сообщил, что обе организации согласились с необходимостью продолжить проект после 2024 года.
В марте 2024 года по действующему соглашению на корабле американской компании SpaceX Crew Dragon в космос должен отправиться космонавт Александр Гребёнкин. Той же весной на российском корабле к МКС полетит астронавт NASA Трейси Дайсон.