В России создали технологию картографирования небесных тел

В пресс-службе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) сообщили, что вуз создал технологию картографирования небесных тел "Лунный топограф", который будет представлен на предстоящем III Конгрессе молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства "Сириус", пишет ТАСС.

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В пресс-службе отметили, что разработанный университетом комплекс "Лунный топограф" представляет собой технологию геодезического изучения и картографирования небесных объектов. Проект обещает стать важным инструментом для перспективных космических исследований.

Научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК, Ирина Надеждина, подчеркивает, что технология позволит создавать разнообразные продукты, начиная от цветных изображений и заканчивая сложными трехмерными моделями и картами небесных тел.