В Англии нашли остатки дохристианского храма

Руины древнего храма обнаружили во время раскопок на территории частной фермы в графстве Саффолк в Великобритании. Ранее неподалеку были найдены остатки крупного строения, которое, по мнению ученых, могло являться замком королей Восточной Англии.

© Suffolk County Council

«Возможный храм, или культовый дом, представляет собой редкое и замечательное свидетельство практики дохристианских верований, которые лежали в основе раннего английского общества на королевской территории», – рассказали исследователи.

В ходе раскопок археологи раскрыли фундамент длиной 10 метров и шириной в пять метров. Он относился к необычно высокому и прочному зданию, которое, очевидно, имело для местных жителей особое значение. Оно оказалось похоже на строения в других частях Англии, которых идентифицировали как храмы или культовые сооружения.

Восточная Англия была небольшим королевством, основанным в VI веке нашей эры после англосаксонского вторжения. В VII-VIII веках им правила династия Вуффингас. В 794 году оно отошло к королевству Мерсия.

Раскопки королевского дворца и храма, по словам археологов, свидетельствуют о могуществе и богатстве королей Восточной Англии. Этот участок считается уникальным для своего времени и по масштабам, и по сложности строительства.

Королевский комплекс занимает площадь в 15 гектаров, что эквивалентно примерно 20 футбольным полям, и окружен полуторакилометровым рвом. На данный момент археологи обнаружили три деревянных здания, две могилы и свидетельства более ранних поселений, относящихся к каменному веку. Первые люди могли появиться в этом районе еще около 6000 лет назад, сообщает The Daily Mail.