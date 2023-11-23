Новое обновление Google Chrome сделает бесполезными блокировщики рекламы

Июньское обновление Google Chrome превратит блокировщики рекламы в тыкву
В июне 2024 года Google Chrome перейдет на новую систему расширений, Manifest V3, заменяя существующую версию Manifest V2.
Это изменение вызвало беспокойство среди разработчиков блокировщиков рекламы из-за предполагаемых ограничений новой системы.
Несмотря на улучшения, некоторые в техническом сообществе, включая некоммерческую организацию Electronic Frontier Foundation (EFF), выразили озабоченность по поводу потенциального ограничения инноваций в расширениях.
Кроме того, Google ужесточила свою позицию в отношении блокировщиков рекламы на YouTube, отказывая в доступе к видео, если активны блокировщики рекламы. Это вызвало судебные иски в Европейском Союзе по поводу приватности пользователей и свободы выбора.
Отметим, что свежий апдейт манифеста в Chrome сделает нерабочими существующие блокировщики рекламы. По крайней мере, такой видится будущее на данный момент.