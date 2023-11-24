Лучшие смартфоны iPhone, Google Pixel, Samsung и Xiaomi 2023 года сравнили по качеству камер

В одном из выпусков на YоuTube-канале протестировали iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Samsung S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra в фото- и видеосъёмке.

Флагманы Apple, Google, Samsung и Xiaomi 2023 года сравнили по качеству камер
© YouTube/TechNick

Ведущий YouTube-канала TechNick сравнил фотографии и видео, сделанные с четырёх топовых на сегодня смартфонов. Это iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Samsung S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra. С характеристиками их камер вы можете ознакомиться ниже.

Селфи-видео записывать в 4К могут почти все смартфоны. Исключение - Xiaomi, который может писать лишь в 1080p 60 к/с. Больше всего деталей на подобных видео на Samsung и iPhone.

Xiaomi предлагает 120-кратный зум, в чём обходит даже Samsung cо 100-кратным. А вот меньше всего зум у iPhone - 25-кратный.

Ночью в портретном режиме и без него фотографирует с точки зрения баланса белого и шумов лучше Xiaomi. Примеры всех фотографий - ниже.

TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick
TechNick

Вывод

По итогам тестирования iPhone 15 Pro Max оказался лучшим по видеосъёмке на основную камеру и стабильности работы камеры при съёмке видео и фото днём. У Pixel 8 Pro отлично снимает перископ, а также самый быстрый автофокус. Samsung S23 Ultra хорош при использовании зума, также у него лучшая стабилизация при видеосъёмке. Наконец, Xiaomi 13 Ultra показал себя лучше остальных в фото на основной объектив, а ещё это самый «гибкий» аппарат в плане камер.

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