Sony выпустит фотокамеры с генеративным ИИ для аутентификации изображений

Sony вслед за Leica выпустит «умные» ИИ-фотокамеры с технологией аутентификации изображений для защиты от подделки цифровых фото.

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Ранее об этой проблеме напомнил доктор Андреас Кауфманн, председатель наблюдательного совета Leica Camera AG. Он отметил важность «бесшовной цепочки подлинности от съёмки до публикации» цифровых фотоснимков.

В эпоху цифровизации снижается доверие к визуальным носителям информации, потому что снимки всё проще подделать. Тем более это касается конфиденциальности, репутации и документалистики.

Sony решила не отставать от Leica в этой сфере и разработала фотокамеру с аппаратным обеспечением для аутентификации снимка в момент «нажатия кнопки спуска затвора». Сделанные снимки будут помечаться специальными «безопасными наклейками» для подтверждения подлинности работы.