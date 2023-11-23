Sony выпустит фотокамеры с генеративным ИИ для аутентификации изображений
Sony вслед за Leica выпустит «умные» ИИ-фотокамеры с технологией аутентификации изображений для защиты от подделки цифровых фото.
Ранее об этой проблеме напомнил доктор Андреас Кауфманн, председатель наблюдательного совета Leica Camera AG. Он отметил важность «бесшовной цепочки подлинности от съёмки до публикации» цифровых фотоснимков.
В эпоху цифровизации снижается доверие к визуальным носителям информации, потому что снимки всё проще подделать. Тем более это касается конфиденциальности, репутации и документалистики.
Sony решила не отставать от Leica в этой сфере и разработала фотокамеру с аппаратным обеспечением для аутентификации снимка в момент «нажатия кнопки спуска затвора». Сделанные снимки будут помечаться специальными «безопасными наклейками» для подтверждения подлинности работы.
Как сообщает Sony, технология аутентификации изображения в камерах профессионального уровня появится с начала 2024 года. На данный момент завершились полевые испытания.