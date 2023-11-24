У берегов Гватемалы нашли подводную гору высотой в полтора километра

Исследователи океана, составлявшие карту морского дна у берегов Гватемалы, обнаружили ранее неизвестную подводную гору. Она оказалась в два раза выше небоскреба Бурдж-Халифа.

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Образование высотой 1600 метров представляет собой потухший вулкан. Оно находится на глубине 2400 метров ниже уровня моря.

«Подводная гора высотой более 1,5 километров, которая до сих пор была скрыта под волнами, действительно подчеркивает, как много нам еще предстоит открыть», – отметила исполнительный директор Института океана имени Шмидта Джиотика Вирмани.

Общая площадь горы оценивается в 14 квадратных километров. Она находится в международных водах Тихого океана, в 156 километрах от вод Гватемалы. Ее удалось найти с помощью многолучевого гидроакустического картирования.

В ходе шестидневной экспедиции ученые следовали от Коста-Рики к Восточно-Тихоокеанскому возвышению, границе между шестью тектоническими плитами, включая Тихоокеанскую плиту на западе и Североамериканскую плиту на северо-востоке.

Подводные горы являются важнейшей средой обитания для глубоководных кораллов, губок и множества беспозвоночных. Они прикрепляются к твердым склонам и фильтруют питательные частицы из потоков воды. Согласно спутниковым данным, в Мировом океане может находиться до 100 тысяч подводных гор, которые еще не нанесены на карты, сообщает Live Science.