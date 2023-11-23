Названа дата презентации российской ОС «Аврора 5.0»

Старший вице-президент "Ростелекома" Кирилл Меньшов в беседе с "Российской газетой" поделился новостями о предстоящем выходе пятого поколения отечественной мобильной системы "Аврора". Он заявил, что новое поколение, "Аврора 5.0", будет представлено на Rostelecom Tech Day, запланированном на 8 декабря.

Меньшов отметил, что разработка системы началась в 2016 году, и с тех пор команда активно развивает каждый ее аспект, от интеграции с оборудованием до пользовательского интерфейса. По словам вице-президента, "Аврора 5.0" призвана удовлетворить ожидания пользователей, привыкших к iOS и Android, и будет предлагать широкий спектр функций, превосходящих многие характеристики соперников на базе AOSP.