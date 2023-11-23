В США среди собак распространяется загадочная болезнь

В ряде штатов США, в том числе Орегоне, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Гэмпшире и Неваде, фиксируется распространение среди собак респираторного заболевания, которое приводит к пневмониям и плохо поддается лечению. Об этом пишет CBS News.

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По данным Министерства сельского хозяйства штата Орегон (ODA), жалобы на болезнь поступают с середины августа 2023 года. Уж получено более 200 сообщений о подобных случаях.

Симптомы респираторного заболевания у собак включают кашель, чихание, выделения из носа или глаз и вялость. У некоторых животных быстро, в течение 24–36 часов, прогрессирует пневмония.

«Резкий, повторяющийся кашель, который обычно усиливается утром и вечером или просто после пробуждения или во время физических упражнений», — описала изданию симптомы заболевания ветеринар Сара Марпет.

Уже есть смертельные случи из-за болезни. Ветеринары призывают владельцев домашних животных немедленно обращаться к врачу, если их любимец начал кашлять. По их словам, заболевание вызвано вирусом, плохо поддается лечению антибиотиками и пока ветеринары могут только облегчить состояние собак, а не быстро устранить возбудитель.

При этом владельцев домашних животных призвали «уменьшить контакты с другими собаками».