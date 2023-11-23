В США среди собак распространяется загадочная болезнь
В ряде штатов США, в том числе Орегоне, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Гэмпшире и Неваде, фиксируется распространение среди собак респираторного заболевания, которое приводит к пневмониям и плохо поддается лечению. Об этом пишет CBS News.
По данным Министерства сельского хозяйства штата Орегон (ODA), жалобы на болезнь поступают с середины августа 2023 года. Уж получено более 200 сообщений о подобных случаях.
Симптомы респираторного заболевания у собак включают кашель, чихание, выделения из носа или глаз и вялость. У некоторых животных быстро, в течение 24–36 часов, прогрессирует пневмония.
«Резкий, повторяющийся кашель, который обычно усиливается утром и вечером или просто после пробуждения или во время физических упражнений», — описала изданию симптомы заболевания ветеринар Сара Марпет.
Уже есть смертельные случи из-за болезни. Ветеринары призывают владельцев домашних животных немедленно обращаться к врачу, если их любимец начал кашлять. По их словам, заболевание вызвано вирусом, плохо поддается лечению антибиотиками и пока ветеринары могут только облегчить состояние собак, а не быстро устранить возбудитель.
При этом владельцев домашних животных призвали «уменьшить контакты с другими собаками».
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявляли, что нет доказательств заражения домашних животных коронавирусом. Однако в начале пандемии в Гонконге у двух собак выявили коронавирус. Также коронавирус выявили у немецкой овчарки, которая жила с инфицированном хозяином. При этом у второй его собаки вируса не нашли.