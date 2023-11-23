Sci.News: тройные звездные системы с «вампирскими» звездами перестали считаться редкостью

Ученые из Лидсского университета (Британия) пришли к выводу, что тройные звездные системы возникают во Вселенной чаще, чем считалось раньше.

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Как сообщает Sci.News, исследователи считают, что Be-звезды (очень горячие звезды спектрального класса B, но не сверхгиганты) часто являются частью тройных систем.

«Лучшим примером будут системы с несколькими солнцами, как в «Звездных войнах», — заявил ученый из Лидсского университета Джонатан Додд.

Проанализировав данные, полученные космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства (ЕКА), ученые нашли доказательства, что Be-звезды действительно существуют в тройных системах, подчеркнул Додд.

На Be-звезды приходится почти 20 процентов от всех звезд класса B. Они представляют собой быстро вращающиеся звезды, окруженные диском.

Ученые наблюдали за тем, как эти звезды движутся по ночному небу в течение более длительных периодов, к примеру, десяти лет, и более коротких — около полугода. Проведенный анализ позволил зафиксировать мельчайшие отклонения звезд от своих траекторий, это указало на присутствие в системах невидимых телескопу объектов, которые бывают как газовыми гигантами, так и пока не обнаруженными звездами.

Исследователи пришли к выводу, что более крупные, «вампирские» Be-звезды в тройных системах «поглощают» массу звезд-спутниц, поэтому те становятся незаметными, хотя система все еще является тройной.