Разработчики перенесли дату презентации российского смартфона «Р-ФОН»

Производители отечественного смартфона «Р-ФОН» и операционной системы «РОСА Мобайл» объявили о переносе даты их презентации с 14 на 18 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале «Р-ФОН Медиа».

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Ранее в СМИ появилась информация, что большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, совмещенную с прямой линией, должны провести 14 декабря. При этом официально дата пока не была объявлена. Тем не менее, разработчики решили провести премьеру в другой день.

«На эту дату, по информации РБК, запланирована большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, которой не было два года. Учитывая, что это важное событие уходящего года в жизни страны, принято решение провести запуск наших высокотехнологических проектов 18 декабря», — говорится в сообщении.

Разработчики обещают в ходе презентации рассказать о пространстве «РОСА» и о том, как оно объединило сервисы в одну экосистему. Также состоится официальная премьера отечественного смартфона «Р-ФОН», работающего на операционной системе «РОСА Мобайл», раскроют историю создания устройства и его основные характеристики.