Пользователь Weibo заявил, что Huawei Mate 60 спас ему жизнь

Один из пользователей социальной сети Weibo заявил, что смартфон Huawei Mate 60 словил пулю вместо него самого. Тем самым гаджет спас ему жизнь, передает Mydrivers.com.

Он опубликовал соответствующий пост на странице, прикрепив фото повредившегося смартфона.

«Несчастный случай. Без этого препятствия в виде мобильного телефона я мог бы провести остаток своей жизни в инвалидной коляске!», – написал пользователь.

Он не раскрыл подробности произошедшего с ним. На видео заметно, что правая сторона камеры Huawei Mate60 Pro сильно повреждена. При этом пуля не пробила телефон.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании GfK и аналитиков IDC сообщило, что в Китае зафиксирован рост продаж новой линейки смартфонов китайской Huawei и снижение продаж новых iPhone 15 бренда Apple.