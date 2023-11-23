Создана компьютерная мышь со встроенным ChatGPT

Компания CheerDots представила новаторскую компьютерную мышь Cheerdots 2, оснащенную генеративной нейросетью ChatGPT.

Это устройство, выполненное в футуристическом стиле, представляет собой гармоничное сочетание док-станции с магнитным креплением и микрофоном, а также сенсорного модуля.

Cheerdots 2 способна записывать человеческую речь, например, во время лекций или деловых встреч, и преобразовывать её в текстовый формат для последующего анализа на компьютере.

Однако самое удивительное в этой мыши – её способность самостоятельно выделять ключевые моменты из произнесенного и делать акцент на наиболее значимых аспектах.