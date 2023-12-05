Lockheed Very Large Aeroplane: почему не был построен самый большой пассажирский самолет

В начале 1990-х аэропорты страдали от перегрузки. Пассажирские авиалинии становились все более популярными, и перевозчикам не хватало вакантных мест в аэропортах, чтобы полностью удовлетворить спрос. Некоторые были настолько загружены, что каждый посадочный слот стоил огромных денег.

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Руководствуясь логикой, инженеры нашли решение: если нельзя магически создать больше свободных мест в аэропортах, то пришло время для более крупных, вместительных самолетов. Boeing начала этот тренд благодаря 747; за ней подтянулась Airbus со своей серией A340. Фирма Lockheed Martin, покинувшая сектор коммерческой авиации, тоже решила не оставаться в стороне и создала программу под названием Large Subsonic Transport — или «Большой дозвуковой транспорт».

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По задумке Lockheed Martin, машина, разработанная в рамках программы, должна была стать естественной эволюцией Boeing 747 и решить проблему ограниченной вместительности аэропортов. Кроме того, она подошла бы для продажи ВВС США, т.к. армейские транспортные самолеты приближались к списанию.

Результатом работы инженеров стал Lockheed Very Large Aeroplane. Лайнер на 800 пассажиров со взлетным весом 635 метрических тонн. Размах его крыла со складными законцовками составлял 85 метров, длина фюзеляжа — 79 метров. Иными словами, самолет действительно был очень большим: аэропортам потребовалось бы модифицировать взлетные полосы и выхода на посадку, точно так же, как для А380.

Из-за достаточно широкой кабины пассажиры бы размещались на 17 сиденьях в ширину, размещенным по четырем проходам. Для контекста, максимальная ширина кабины сегодняшних пассажирских самолетов составляет всего 10 сидений. Помимо этого, Lockheed Martin также запланировала грузовую версию машины, которая поддерживала бы интермодальные конвейеры — такие же, что загружаются на поезда, корабли и грузовики. По идее, Very Large Aeroplane смог бы перевозить 16 контейнеров на нижней палубе и 450 пассажиров — на верхней.

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Если вам кажется, что это звучит как-то тяжеловато, то вы правы. Согласно дизайн-документу, самолет обладал дальностью полета всего в 5 900 километров — шокирующе мало на фоне Boeing 747 (14 320 км) или Airbus A380 (15 000 км). Новинка Lockheed Martin осилила бы рейсы между Лондоном и Нью-Йорком, но маршрутам, проходящим над Тихим океаном, пришлось бы садиться в Гавайях. Это сделало бы самолет непривлекательным для азиатских и ближневосточных авиалиний.

Тем не менее, Lockheed Martin оптимистично смотрела на проект: компания рассчитывала продать 280-370 машин. Опять же, для контекста. Airbus A380 разошелся тиражом в 242 единицы — на 28 меньше минимального прогноза Very Large Aeroplane. Но в итоге фирма признала, что попросту не обладает ресурсами и техническим ноу-хау для постройки самолета.