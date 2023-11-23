Создана детальная карта рек Земли

Географ и создатель компании Grasshopper Geography Роберт Шукс (Robert Szucs) разработал карту, на которой отражено, в какой океан впадают реки разных континентов. Об этом пишет Hi-tech.mail.ru.

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Автор проекта отметил, что несколько лет назад пытался найти такую карту, но оказалось, что ее просто не существует.

«Я был немного удивлен, увидев, что такой карты нет, поэтому решил сделать ее сам», — пояснил Роберт Шукс.

С картами можно ознакомиться и приобрести их на сайте.

Они представляют собой цветные изображения речной системы Земли, с разбивкой по разным странам и континентам. При этом каждому из континентов соответствует свой цвет. А серым выделены реки, которые не впадают ни в один из океанов Земли.