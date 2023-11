У бактерий обнаружили аналог воспоминаний

Ученые обнаружили, что бактерии могут создавать аналог воспоминаний, чтобы определить наилучшие условия для развития устойчивости к антибиотикам и других стратегий, способных вызвать опасные инфекции у людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).