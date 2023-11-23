Российские ученые впервые вырастили огурцы в Антарктиде

Ученые из нескольких российских научных институтов добились значительного прорыва на станции Восток в Антарктиде.

Экспериментальные оранжереи произвели рекордное количество овощей, а также впервые были выращены огурцы. Было собрано 99 кг огурцов с квадратного метра, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу института.

Научный руководитель проекта Гаянэ Панова выразила удовлетворение результатами, отметив высокую продуктивность разработанной системы. Ученые также показали, что на таких оранжереях возможно выращивать до 100 кг огурцов, 29 кг томатов, 11 кг сладкого перца и 149 кг листовой капусты с квадратного метра в год.