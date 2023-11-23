В лунных породах впервые нашли водород

Исследователи провели новый анализ лунных пород, доставленных на Землю миссией «Аполлон», и впервые выявили присутствие водорода. Находка позволяет надеяться, что в будущем люди смогут получать воду прямо на Луне.

© «Роскосмос»

Водород обнаружили в образце грунта 79221. Ученые пришли к выводу, что он возник в результате постоянных потоков солнечного ветра и ударов комет о поверхность спутника.

«Водород потенциально может стать ресурсом, который можно использовать непосредственно на поверхности Луны, когда там будет больше обычных или постоянных установок», – отметили геологи.

По предварительным оценкам, стоимость доставки на Луну всего одной бутылки воды составит несколько тысяч долларов. Возможность добывать воду непосредственно на спутнике позволит существенно сократить расходы.

Ранее ученые предлагали получать воду из лунного льда. Вещество также можно разложить на составляющие (водород и кислород) и использовать для ракетного топлива.

В 2020 году данные инфракрасного телескопа SOFIA показали, что лед может быть распространен на поверхности Луны повсеместно, а не только в затененных бассейнах вблизи полюсов. Новое открытие подтверждает эти выводы – астронавты собирали образцы грунта возле экватора, а не у полюсов.

Другой анализ показал, что в лунных породах присутствует сера. Этот элемент может однажды пригодиться астронавтам в разработке аккумуляторных батарей и другой инфраструктуры на Луне, сообщает Space.com.