В России стартовали продажи Apple MacBook Pro с процессором M3

Российский ритейлер DNS сообщил о старте продаж MacBook Pro от Apple на базе процессора M3, представленного в октябре. Стоимость устройства составляет 240 тыс. рублей — вместо рекомендуемой цены в $1599 (около 140 тыс. рублей по текущему курсу). Аналогичные предложения также должны появиться в «М.Видео», restore:, МТС и у других российских ритейлеров.

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MacBook Pro на процессоре M3 получил 14-дюймовый экран с разрешением 3024×1964 пикселя и частотой обновления экрана 120 Гц. Компьютер получил 8 Гб оперативной и 512 Гб встроенной SSD-памяти.