Летящая к Земле «дьявольская комета» размером с город позеленела

Массивная вулканическая «дьявольская комета» 12P/Понса-Брукса, мчащаяся к Земле, скорее всего, потеряла «рога», благодаря которым она получила свое прозвище, и позеленела из-за очередного извержения. Об этом сообщает Space.com.

На прошлой неделе, после последнего и самого мощного извержения кометы, ученые заметили исчезновение ее фирменных шипов и появление новых характеристик, в том числе зеленого оттенка и «загадочной тени».

Комета 12P/Понса-Брукса максимально (за последние 70 лет) приблизится к Земле в 2024 году. Ожидается, что невооруженным глазом ее можно будет увидеть с Земли 2 июня 2024-го.

12P — массивное небесное тело диаметром 30 километров. Это криовулканическая или холодная вулканическая комета, состоящая из ледяной оболочки и ядра, наполненного льдом и газом. Когда комета поглощает достаточно солнечной радиации, ее морозная «начинка» — криомагма — перегревается.

«Давление внутри ядра нарастает до тех пор, пока оболочка не треснет и ледяные внутренности кометы не вылетят в космос. После извержения облако криомагмы и пыли расширяется, благодаря чему комета кажется астрономам намного ярче, поскольку она отражает солнечные лучи», — рассказали ученые.

За последнее время 12P пережила три крупных извержения: 20 июля (это было первое извержение за 69 лет), 5 октября (еще более сильное, чем июльское) и менее интенсивное извержение 31 октября. Очертания кометы приобрели неправильную форму с «темной полосой», из-за которой казалось, будто у нее выросли рога.

Извержение 14 ноября стало самым мощным за последнее время. В последующие дни комета временно стала более чем в сто раз ярче, чем обычно, но ее рога исчезли и теперь она кажется «совершенно круглой».