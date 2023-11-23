На AI Journey обозначили ключевые тренды развития ИИ

Второй день международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) открыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о том, что сегодня делает правительство и другие органы власти на всех уровнях для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и их внедрения во все отрасли экономики и социальной сферы.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, по количеству генеративных моделей ИИ Россия занимает четвертое место в мире, а по совокупной мощности суперкомпьютеров — входит в топ-10. Объем российского рынка ИИ по итогам 2022 года превысил 650 миллиарда рублей — это на 18 процентов больше, чем в 2021 году. Более тысячи отечественных компаний ведут разработки в этой сфере. Создано более 90 исследовательских центров для изучения ИИ и разработки новых решений.

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ФНС России семь лет использует искусственный интеллект для сортировки чеков по названиям товаров в контрольно-кассовых терминалах, отмечалось в ходе конференции. В МЧС внедрили систему, которая позволяет рассчитывать риски возникновения пожаров и оперативнее реагировать на них. Во всех поликлиниках Москвы внедрен новый сервис, когда ИИ дает предварительный диагноз. Магнитогорский металлургический комбинат внедрил ИИ-систему, которая обнаруживает дефекты в ходе производственного цикла.

Специально разработанный индекс интеллектуальной зрелости по внедрению ИИ, подчеркнул Дмитрий Чернышенко, достиг 31,5 процента в приоритетных отраслях экономики. Лидируют в этом финансовый сектор, сфера информационно-коммуникационных технологий и здравоохранение. По сравнению с 2021 годом в 2022 году средний уровень использования ИИ в стране вырос в 1,5 раза. Уровень внедрения ИИ в федеральных органах исполнительной власти составляет более 60 процентов.

Дмитрий Чернышенко также рассказал о грантах на разработку прикладных решений в российских исследовательских центрах. Первые шесть таких центров уже работают с 2021 года. А до конца этого года будут определены ещё не менее шести подобных центров, которые получат господдержку в размере четырех миллиардов рублей.

Сейчас правительство сфокусировано на включении конкретных мероприятий по ИИ в стратегии цифровой трансформации всех отраслей экономики и компаний с госучастием. И по поручению президента России Владимира Путина использование технологий искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать субсидии из федерального бюджета. Запущен механизм налоговых льгот для компаний, которые приобретают отечественное ПО с искусственным интеллектом.

Дмитрий Чернышенко обозначил пять основных глобальных трендов в сфере ИИ. Первым таким трендом он назвал стремление государств к технологическому суверенитету в условиях взаимных ограничений, когда отдельные страны закрывают доступ к своим разработкам.

Второй — ужесточение борьбы за кадры. Третий тренд — развитие безопасного искусственного интеллекта. Четвертый тренд — стремление научных исследователей в различных технологических областях использовать все более мощные большие языковые модели и генеративный ИИ. И пятый тренд — рост экономического эффекта от использования ИИ. По экспертным оценкам, к 2030 году в мировой экономике он превысит 15 триллионов долларов.

Однако в контексте поиска финансовой выгоды нельзя забывать, что помимо экономических эффектов существуют еще и социальные, институциональные и прочие, которые тоже важно учитывать, объяснил Дмитрий Чернышенко. Здесь важно подобрать правильный подход к регулированию этой технологии, отметил он.

Существует несколько таких подходов. Первый — когда приоритет отдается саморегулированию со стороны бизнеса. Второй — гибридный, когда акты жесткого нормативного регулирования комбинируются с саморегулированием. И третий — ограничительный подход, когда регулирование сосредоточено на рисках и ограничениях.

Дмитрий Чернышенко отметил, что обновленная национальная стратегия России будет отвечать масштабным вызовам, которые стоят перед рынком ИИ. Ключевые из них — необходимость создания дополнительных вычислительных мощностей, развитие передовых научных разработок и исследовательских команд, а также рост темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и государственном управлении. Также важно продолжать работу по подготовке кадров, обеспечению инвестиций для ИИ-стартапов, снятию нормативных барьеров и преодолению международной изоляции.

Ожидается, что к 2030 году в 10 раз вырастет объем вычислительных мощностей (до 1 экзафлопса минимум). Более чем в два раза увеличится число ученых, чьи работы публикуются на конференциях высшего уровня. До 95 процентов вырастет доля отраслей с высоким уровнем внедрения ИИ. До 2030 года будет подготовлено дополнительно 70 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта, в 5 раз увеличится объем рынка ИИ-решений.