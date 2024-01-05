Топ-7 лучших смартфонов 2023 года

Смартфоны являются одними из самых важных гаджетов в мире на сегодняшний день. В них мы храним личную информацию, фотографии, заметки и многое другое. И, как одна из самых востребованных, эта индустрия находится в постоянном развитии, а смартфоны обновляются минимум раз в год. Мы подготовили для вас список из семи самых интересных смартфонов, вышедших в 2023 году.

Google Pixel 8 Pro

Несмотря на то, что Google Pixel 7 вышел не так уж давно, компания презентовала новинку – Pixel 8, который точно такой же, но немного лучше. Дизайн практически не изменился, как это сегодня модно, но получил небольшие точечные улучшения в районе модуля с камерами.

Google

Основным отличием является новый процессор Tensor G3, показывающий примерно на 45% лучшую производительность в многопоточном бенчмарке AnTuTu, чем Tensor G2. В однопоточных бенчмарках новый процессор показывает прирост около 25%. Также обновился дисплей, который стал ярче почти на 50%, что важно, если вы живете там, где часто светит солнце. Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7 не является большим плюсом, но такое обновление также имеется. Камеры тоже обновили, что для большинства пользователей является наиболее важным параметром. Особенно заметно улучшилось качество снимков на фронтальную камеру, но и задние тоже доработали. Впрочем, по камерам самый важный аспект - это поддержка ИИ, которая позволяет не только вырезать и менять фон на фотографиях, но даже менять выражение лиц.

Apple iPhone 15 Pro

Каждый год в сентябре Apple представляет новый «самый лучший iPhone». Этот год исключением не был и нам показали iPhone 15 и 15 Pro. Всего было четыре телефона, которые различались характеристиками. Но обычный iPhone (без приставки Pro) в этом году покупать категорически не рекомендуется, а вот iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – совсем другое дело.

Rambler

Новинка несет в себе процессор Apple A17 Pro, который уже не называется Bionic. Все заигрывания с нейросетями в названии исчезли, и теперь старшие «айфоны» позиционируются как профессиональные устройства.

Смартфоны пятнадцатого поколения линейки Pro получили титановый корпус, камеру с пятикратным зумом, разъем USB Type-C, кнопку Action Button и новый процессор, озвученный выше. Он стал намного мощнее, получил новые ядра GPU, которые смогут запускать портированные с ПК игры в хорошем качестве. К 15 Pro и 15 Pro Max можно подключать внешние SSD-диски, чтобы вести запись непосредственно на них в формате Pro-Res + 4К@60. С помощью этого режима можно снимать высококачественные видео с последующей редактурой. Вместе с новыми смартфонами выпустили и обновленную версию операционной системы – Apple iOS 17. Все остальные характеристики просто «перенесли» из iPhone 14 Pro, включая частоту обновления экрана 120 Гц и Dynamic Island.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Если вы любите смартфоны Samsung, вам точно понравится новый Galaxy S23 Ultra. Как и все флагманы от крупных компаний в этом году, новинка практически не изменилась в дизайне, если не придираться к долям миллиметра и не считать чуть более закругленное стекло большой инновацией. Новый S Pen в работе удобнее из-за более адаптированного к нему дисплея, но новых функций не завезли. Также дисплей покрыт новым защитным слоем Corning Gorilla Glass Victus 2.

Wikimedia Commons

Характеристики экрана не изменились, но они уже давно отвечают современным требованиям и улучшать там особо нечего. А вот что в смартфоне действительно новое, так это процессор Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy с максимальной тактовой частотой 3,36 ГГц. Помимо процессора, изменился и модуль главной камеры, разрешение которой выросло со 108 до 200 МП. Есть возможность видеозаписи в разрешении 8K с оптической стабилизацией, если вам это требуется.

Google Pixel 7a

Смартфон Pixel 7a конкурирует уже не с Pro-линейкой и стоит заметно дешевле. Его конкурентом является прошлогодний Pixel 6a, который отличается более слабым процессором, худшими камерами и экраном частотой обновления 60 Гц вместо 90 Гц у Pixel 7a. Также увеличилось количество оперативной памяти: в Pixel 6a было шесть гигабайт, а теперь установлено восемь. В целом – это хороший апгрейд смартфона для среднего ценового сегмента в районе 50 тысяч рублей.

Google

Но есть и жалобы, одна из которых – это медленная беспроводная зарядка на 7,5 Ватт. В любом случае, если вы хотите прикупить Google Pixel из средней линейки, сегодня брать модель 6a уже не имеет смысла, новинка его полностью заменила.

One Plus 11

Если отойти от топовых брендов, то внимания будет достоен OnePlus 11, который стоит, между прочим, около 65 тысяч рублей. Но за это он предлагает вам отличный экран с матрицей AMOLED и частотой обновления 120 Гц. Разрешение составляет 3216 х 1440, что тоже очень хорошо и дает плотность пикселей 525 штук на дюйм. В качестве процессора используется Snapdragon 8 Gen 2, построенный по 4-нм технологическому процессу и работающий на частоте до 3200 МГц.

One Plus

Объем оперативной памяти составляет 12 ГБ в младшей версии, и 16 Гбайт - в старшей. Камера с разрешением 50 МП делает качественные снимки и снимает видео в разрешении 8K при 24 к/с. Это хорошая конкурентоспособная модель, которая показывает характеристики не хуже флагманов известных производителей.

Motorola Razr 40 Ultra

А вот и первая раскладушка в нашем списке – Motorola Razr 40 Ultra. Это весьма интересный смартфон, так как для базового использования его не нужно раскладывать. Есть большой внешний дисплей, на котором показываются сообщения и многое другое. Но в Motorola решили на этом не останавливаться и дали смартфону очень крутые характеристики. Внешний дисплей обладает частотой 144 Гц, а внутренний основной – 165 Гц, как у топовых игровых решений. Причем оба дисплея с матрицами AMOLED, так что изображение отличное.

Motorola

Процессор - Snapdragon 8+ Gen 1 частотой до 3,19 ГГц у самого быстрого ядра. Оперативной памяти может быть 8 или 12 Гбайт, а постоянной – 256 или 512. Смартфон также умеет работать с обычной сим-картой и c e-sim, что полезно в некоторых ситуациях и при поездках за границу. Также есть доводчик, благодаря которому смартфон раскладывается самостоятельно и со щелчком. У Motorola Razr 40 Ultra есть далекий предок в лице Motorola Razr V3, который в 2004 мгновенно стал дико популярным, несмотря на огромную по тем временам стоимость в районе тысячи долларов.

Xiaomi 13 Pro

Завершает наш список смартфон Xiaomi 13 Pro на корпусе которого красуется гордая надпись Leica, что говорит о высоком качестве снимков, так как компании такого уровня свои логотипы на чем попало не ставят. Матрица камеры получила разрешение 50 Мп, а дюймовый сенсор делает действительно хорошие фотографии и снимает качественное видео, но это сразу перестает удивлять, когда видишь цену в 110 тысяч рублей в официальном магазине.

Xiaomi

За такие деньги, между прочим, и iPhone 15 Pro можно купить. Процессор используется Snapdragon 8 Gen 2, который показывает хорошую производительность и живет во многих топовых смартфонах. Объем оперативной памяти составляет 12 Гбайт, а постоянной – 512. Все привычные характеристики, вроде частоты обновления экрана в 120 Гц или супербыстрой зарядки на 120 Ватт, также присутствуют в Xiaomi 13 Pro.

Заключение