Представлен самый мощный смартфон на Android

Компания Nubia представила в Китае флагманские игровые смартфоны Red Magic 9 Pro и 9 Pro+, которые получили мощное «железо» и скрытую под экраном селфи-камеру. Об этом сообщает портал ITHome.

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Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ отличаются объемом памяти, емкостью аккумулятора и скоростью зарядки аккумулятора. Базовая модель получила батарею на 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт, которая позволяет полностью зарядить устройство за 35 минут. Red Magic 9 Pro+ предлагают аккумулятор на 5500 мАч, но с выросшей до 165 Вт мощностью зарядки, которая заполняет батарею за 16 минут.

Смартфоны оснащены плоским 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480х1160 пикселей, яркостью 1600 нит и частотой обновления изображения 120 Гц. Одной из особенностей дисплея является отсутствие вырезов под камеру, которая размещена под экраном и имеет разрешение 16 Мп.

За производительность смартфонов Red Magic 9 Pro отвечает новейший флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, стабильную производительность которого обеспечивает эффективная система охлаждения, состоящая из большой испарительной камеры и вентилятора. Согласно тесту AnTuTu, Red Magic 9 Pro и 9 Pro+ набирают от 2,29 до 2,31 млн баллов в зависимости от окружающих условий, что делает эти смартфоны самыми мощными среди всех Android-устройств на данный момент.

Red Magic 9 Pro и Red Magic 9 Pro+ оснащены тройной камерой: основной на 50 Мп с OIS, дополненной ультраширокоугольным датчиком с разрешением 50 Мп и макромодулем на 2 Мп. Причем компания уместила камеры таким образом, чтобы они не выступали над корпусом смартфона.

Также отмечается наличие стереодинамиков, разъема для наушников, NFC, ИК-порта и высокоскоростного порта USB 3.2 Gen 2.