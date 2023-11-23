На Земле поймали сигнал лазера с расстояния 16 млн км

Ученые NASA испытали новую технологию, которая в будущем позволит космическим миссиям связываться с Землей даже со сверхдальнего расстояния. Аппарат «Психея» (Psyche), запущенный в космос 13 октября 2023 года, передал сигнал с расстояния 16 млн км – это в 40 раз превышает расстояние между Землей и Луной.

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Первое испытание лазерной системы оптической связи в дальнем космосе (DSOC) завершилось успехом. Ученые подчеркнули, что лазер абсолютно безопасен и сможет передавать важную научную информацию из глубин космоса. В NASA планируют в будущем создать в космосе коммуникационную сеть, такую как сеть волоконно-оптических кабелей на Земле.

Аппарат «Психея», на который установлено оборудование для DSOC, создан для исследования одноименного астероида. Ему предстоит преодолеть 3,6 миллиарда км до пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

По пути «Психея» совершит облет Марса, чтобы проверить, смогут ли будущие марсианские миссии использовать лазеры для поддержания связи с Землей. Новая технология позволит добиться более высокой скорости передачи данных, изображений и видеоматериалов высокой четкости.

Бортовой лазерный приемопередатчик принимает данные в виде битов и кодирует их в фотоны. На Земле сигнал принимает сверхпроводящая детекторная решетка, которая идентифицирует отдельные фотоны и декодирует информацию. Сигнал распространяется со скоростью света, но огромные расстояния затрудняют точную передачу лазерного сигнала на приемник на Земле, сообщает Science Alert.

«Это была сложная задача, и нам предстоит проделать гораздо больше работы, но за короткое время мы смогли передавать, получать и декодировать некоторые данные», – отметили эксперты из Лаборатории реактивного движения NASA.