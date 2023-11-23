Apple перестала производить Touch ID для iPhone

Источник также сообщил, что последние несколько компонентов были сделаны для iPhone SE, и Apple не планирует его возрождать. Интересно, что Apple еще не подтвердила, вернется ли технология сканирования отпечатков пальцев в iPhone 16. Кроме того, в отчетах говорится, что iPhone SE четвертого поколения может использовать технологию Face ID вместо функции Touch ID.