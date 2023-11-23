MacRumors: Apple перестала производить Touch ID для iPhone
Компания Apple закрыла большую часть оборудования, используемого для производства сенсорного чипа Touch ID для iPhone. Об этом сообщил ресурс MacRumors.
Источник также сообщил, что последние несколько компонентов были сделаны для iPhone SE, и Apple не планирует его возрождать. Интересно, что Apple еще не подтвердила, вернется ли технология сканирования отпечатков пальцев в iPhone 16. Кроме того, в отчетах говорится, что iPhone SE четвертого поколения может использовать технологию Face ID вместо функции Touch ID.
Однако ходят слухи, что Apple работает над новой технологией отпечатков пальцев на дисплее для линейки 2026 года. Кроме того, новый iPhone 16 может иметь новый чип, изготовленный по другому производственному процессу, чем iPhone 15 Pro. Возможно, Apple пытается сократить издержки производства.