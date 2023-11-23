Смартфон OnePlus 12 может получить деревянный корпус

Китайский авторитетный инсайдер Digital Chat Station (DCS) опубликовал в одной из соцсетей фото эксклюзивной версии флагмана OnePlus 12 с деревянной крышкой.

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Будет ли деревянным весь корпус, пока неизвестно. Также нет информации, будет использовано настоящее дерево или имитационный материал.

В 2015 году вендор представил OnePlus 2 со сменными панелями. В качестве материала исполнения использовался кевлар, пластик, бамбук и другие. Известно, что в OnePlus 12 крышка не будет съёмной.