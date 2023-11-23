Раскрыты характеристики смартфона из линейки Realme 12

Один из смартфонов линейки Realme 12 будет работать на новом производительном чипе от Qualcomm. Об этом на своей странице в социальной сети Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

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Согласно источнику, предстоящее устройство получит 4-нанометровый Snapdragon 7 Gen 3, который был представлен в середине ноября. Также Digital Chat Station утверждает, что предстоящий смартфон из серии Realme 12 оснастят 64-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трехкратным оптическим зумом с сенсором OmniVision OV64B.

Предполагается, что названные характеристики получит старшая модель в линейке — Realme 12 Pro+. Базовая модель, Realme 12 Pro, по слухам, получит двухкратный телеобъектив Sony IMX709 на 32 Мп.