Lenovo отзывает свои гаджеты из-за опасного дефекта

Lenovo объявила об отзыве внешних портативных аккумуляторов Lenovo Go USB Type-C, выпущенных с января по июнь 2022 года. Об этом говорится на сайте компании.

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Причиной отзыва стал технологический дефект, который может приводить к короткому замыканию, перегреву и возгоранию литий-ионной батареи. По словам представителей Lenovo, дефект затрагивает около 3 тысяч аккумуляторов с номерами 40ALLG2WWW и PBLG2W, проданных в США, Канаде и в других регионах по всему миру.

Пользователям рекомендуют проверить дату производства аккумулятора на обратной стороне устройства. Повербанки, на которых указаны даты 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05 и 22/06, могут представлять опасность.

Компания уведомила покупателей о необходимости немедленно прекратить использование дефектных аккумуляторов и связаться с поддержкой для получения бесплатной замены устройства.