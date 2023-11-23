Аналог ChatGPT от Google научился анализировать видео на YouTube

Google представила обновление своего AI-чатбота Bard, который теперь может анализировать видео на YouTube.

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Это нововведение позволяет Bard выделять ключевые моменты и предоставлять конкретную информацию из видео, например, ингредиенты рецепта или пошаговые инструкции, без необходимости просмотра самого видео.

Свежая функция может стать настоящим спасением для тех, кто ищет быстрые ответы. Например, если вам нужно вспомнить состав коктейля или этапы приготовления блюда, Bard сможет предоставить всю необходимую информацию, минуя просмотр видео.

Однако, несмотря на удобство для пользователей, обновление вызывает опасения среди создателей контента. Ведь использование Bard для получения информации из видео обходит просмотр рекламы и других элементов, которые приносят доход блогерам.

На данный момент функция доступна в качестве опционального эксперимента и требует определенных усилий для получения ответа.